Black Box iptal edildi!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Black Box 13 bölümlük ilk sezonun ardından iptal edildi.

Sherlock Holmes ve Uçuş (Flight) gibi filmlerden tanıdığımız İngiliz aktris Kelly Reilly’nin başrolde yer aldığı, usta oyuncu Vanessa Redgrave’in kadrosunda bulunduğu Black Box dizisi için iptal kararı… Nisan ayında ekran macerasına başlayan, geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan “The Fear” ve “Consequences” bölümleriyle sezon finali yapan dizi; kanalı ABC’den yeni sezon onayı kapmayı başaramadı. Amy Holden Jones ve Simon Curtis gibi isimlerin elinden çıkan yapımın ekran macerası, böylece 13 bölüm sürmüş oldu.



Çok ünlü bir nörolog olarak tanınan, ancak kimsenin bilmediği bir bipolar bozukluğa sahip olan Doktor Elizabeth Black’i (Reilly) merkezine alan Black Box; onun başta nişanlısı ve ailesinden sakladığı sır dolu yaşamını konu ediniyordu.