Black-Ish’den ilk poster

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Eylül’de ekranlara gelecek dizinin kadrosunda Laurence Fishburne var.

ABC’nin yeni yayın döneminde ekranlara getirmeye hazırladığı taze komedi Black-Ish, yayınlanan ilk posteriyle yüzünü gösterdi! Komedyen Anthony Anderson, ünlü oyuncu Laurence Fishburne ve Tracee Ellis Ross’ın başrollerde yer aldığı dizinin yürütücü yapımcılığını bizzat Anderson ve Fishburne üstleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü prömiyerini gerçekleştirecek yapımın TVLine sitesi tarafından yayınlanan posterini, hemen yanda görebilirsiniz...



Black-Ish’in konusu şu şekilde: Üst-orta sınıftan siyahi bir Amerikalı olan Dre Johnson (Anderson), 4 çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmeyi arzu eden bir babadır. Ancak onları büyütürken eşi Rainbow’un (Ross) yenilikçi ebeveyn modeline mi, babası Pops’ın (Fishburne) eski kafalı yaklaşımına mı, yoksa kendi bildiği doğrularına mı uyması gerektiği konusunda kararsızdır.