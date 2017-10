“7YÜZ” Çok Yakında BluTV’de.

Türk izleyicisini orjinal projeleriyle heyecanlandıran, Türkiye’nin ilk internet televizyonu BluTV, kendi yerli yapımlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu sene Masum, Sahipli ve Çalınmış Hayatlar projeleriyle televizyonculuk dünyasında değişimin sinyallerini veren BluTV yeni projesi “7YÜZ” ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor.



7YÜZ dizisi her bölümde başka bir hikayenin anlatıldığı, 45-60 dakikadan oluşan yedi filmlik bir dizi olacak. Kendi içinde başlayıp biten bu hikayelerin her birinin tonu bambaşka ve her bölüm sarsıcı bir yüzleşme hikayesini temel alıyor. 7YÜZ’ün her bir karakteri, yaşamına devam edebilmek için bir insan yaşamının olabilecek en karanlık taraflarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Geçmişin sıcak nefesini ensesinde hisseden 7Yüz’ün “yüz” lerinin önünde iki seçenek var: Ya durup geçmişe yenilecekler; ya da geçmişle yüzleşip geleceği kazanacaklar.



Yapımı BirFilm’e ait olan 7YÜZ’ün kadrosunda usta oyuncu Tilbe Saran’a, ilk defa bir dizide izleyeceğimiz bir başka usta oyuncu Genco Erkal eşlik ediyor. Ustaların oyunculuklarını da onların arkasından gelen neslin en parlak oyuncularından Engin Hepileri, Melisa Sözen, Cem Davran, Belçim Bilgin, Damla Sönmez, Ekin Koç, Sinan Tuzcu, Pınar Göktaş ve Merve Dizdar destekliyor. Her bölümde başka bir yüzleşme hikayesinin anlatılacağı 7YÜZ’ün çekimlerinde Batı’da çokça örneğini gördüğümüz bir stratejiyle dört farklı yönetmen yer alıyor. Tunç Şahin, Umut Aral, Ceylan Özgün Özçelik ve Alphan Eşeli’nin rejisiyle izleyeceğimiz bu yenilikçi dizinin proje tasarımı da Tunç Şahin’e ait.



Türkiye’de daha önce denenmemiş bir formata imza atan, kendi içinde başlayıp biten hikayeleri ile "7 YÜZ" 22 Eylül’de sadece BluTV’de.