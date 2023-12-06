Bob Marley filmi "Bob Marley: One Love"dan ilk fragman yayınlandı
Bir döneme damga vuran Bob Marley'nin hayatı film oluyor. Paramount Pictures stüdyosu tarafından geliştirilen Bob Marley filmi için ilk fragman yayınlandı.
Ünlü reggae şarkıcısı Bob Marley'in hayatına odaklanan yeni biyografik film hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya koyan Bob Marley: One Love'dan yeni bir fragman yayınlandı. Film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.
Bob Marley: One Love konusu
Bob Marley: One Love'ın gerçek hikayesi onun barış şarkılarıyla yıldızlığa yükselişine ve bu şarkılar yüzünden nasıl siyasi şiddetin hedefi haline geldiğine odaklanacak. Ve muhtemelen film, 1981'de henüz 36 yaşındayken hayatını kaybeden Marley'nin zamansız ölümünü de ele alacak.
Bob Marley: One Love filmi oyuncuları
Efsane müzisyeni Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders) canlandırırken, eşi Rita'ya Lashana Lynch (No Time To Die) hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Jesse Cilio, James Norton, Michael Gandolfini, Nadine Marshall ve Anthony Welsh gibi isimler yer alıyor.
"Bob Marley: One Love"ın yönetmenliğini, Serena Kardeşler'in hikayesini anlatan "King Richard"'ın yönetmeni Reinaldo Marcus Green üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Zach Baylin, Frank E. Flowers ve Terence Winter kaleme aldı. İngiltere ve Jamaika'da çekilen projenin yapımcılığını Ziggy Marley üstleniyor.