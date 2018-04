Bölüm başına 1 milyon dolar alacaklar!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

The Big Bang Theory dizisinin oyuncuları Kaley Cuoco, Johnny Galecki ve Jim Parsons, bölüm başı maaşlarını 3 katına yükselterek 1 milyon dolara ulaştırdı.

CBS’in dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip The Big Bang Theory dizisinin oyuncuları Kaley Cuoco, Johnny Galecki ve Jim Parsons, bölüm başı maaşını 3 katına yükselterek 1 milyon dolara ulaştırdı. Üç oyuncu aynı zamanda ekranın en çok kazanan oyuncuları unvanına sahip oldu.



Ratingleri yüksek olan komedi dizisi The Big Bang Theory’nin oyuncularıyla dizinin yapımcıları arasında, maaşın yükseltilmesi için görüşmeler yapıldığı ifade ediliyordu. Anlaşmazlık çözülemediği takdirde dizinin iptal olacağı söylentileri de Hollywood çevrelerinde sıkça gündeme geliyordu.



FRIENDS'İN OYUNCULARIYLA AYNI RAKAM

Daha önce Friends dizisinin oyuncularının bölüm başı 1 milyon dolar aldığı bilinirken, şu anda Two and a Half Men dizisiyle Ashton Kutcher 755 bin, Jon Cryer 600 bin ve NCIS’dan Mark Harmon 525 bin dolar alıyor.