Brad Pitt erkenci davrandı!

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Başrolde Brad Pitt'i izleyeceğimiz Fury filmi vizyona bir ay erken girecek.

Geçtiğimiz aylarda Sabotage filmiyle gişeyi ziyaret eden David Ayer'in yönetmen koltuğuna oturduğu yeni filmi Fury'nin gösterim tarihi bir ay erkene alındı!



İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçen öykü, Komutan Wardaddy'nin, komutasındaki beş askeri, savaşın harap ettiği düşman topraklarından kurtarma çabasını konu alan film, Ayer'in kamera arkasına geçtiği en dolgun bütçeli yapım!



Başrolde Brad Pitt'i izleyeceğimiz filmde, ünlü aktöre Shia LaBeouf, ve Logan Lerman gibi isimler eşlik ediyor. Filmin gösterim tarihiyse 24 Kasım'dan 24 Ekim tarihine alındı!