Brian O'conner son kez beyazperdede

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Geçen yıl yaşamını yitiren oyuncu Paul Walker, Hızlı ve Öfkeli 7 filmiyle son kez beyazperdeye gelecek

Hızlı ve Öfkeli serisiyle tanınan Walker, yedinci bölümün çekimleri sürerken hayatını kaybetmişti. Bu acı haberin ardından yapım şirketinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

NY Daily News'e açıklama yapan projeye yakın bir isim, Paul Walker'ın fiziksel özelliklerine sahip dört oyuncunun Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner karakterinin vücudu olarak kamera karşısına geçeceğini söyledi. Bilgisayar teknolojisiyle ünlü oyuncunun yüzü ve sesi anlaş yapılan dört kişinin vücuduna yerleştirilecek. Daha önce de filmde Walker'ın rolünün erkek kardeşi Cody Walker'a teklif edildiği iddia edilmişti.