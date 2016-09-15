15 Eylül 2016'da vizyona girecek filmden ilk FRAGMAN yayınlandı.
Yönetmenliğini Sharn Maguire’ın (Bridiget Jones’un Günlüğü) yaptığı, Helen Fielding’in kadın kahramanına dayanan sevilen komedi serisinin yeni filminde Bridget beklenmedik bir şekilde hamile kalır.
Mark
Darcy’den (Firth) ayrıldıktan sonra Bridget Jones’un (Zellweger) “sonsuza dek sürecek
mutluluğu” pek de planladığı gibi gitmez. Kırk küsur yaşında ve yeniden bekar
biri olarak, Bridget üst düzey haber yapımcılığı mesleğine odaklanmaya ve
etrafını eski ve yeni arkadaşlarla çevrelemeye karar verir. Bridget ilk kez her
şeyi kontrol altına almıştır. Yolunda gitmeyen ne olabilir ki?
Derken, aşk hayatı yön değiştirir ve Bridget, Jack (Dempsey) adında yakışıklı bir Amerikalıyla tanışır. Yeni talibi, Bay Darcy’nin sahip olmadığı her şeye sahiptir. Beklenmedik bir şekilde hamile olduğunu öğrenir, ancak bir sorun vardır: Bebeğin babasının kim olduğundan ancak yüzde elli emindir.
Bridget Jones serisinin merakla beklenen üçüncü bölümünde Oscar ödüllü Emma Thompson da kadroya katılıyor. Working Title Films’de uzun zamandır birlikte çalışan Tim Bevan ve Eric Fellner, Debra Hayward ile birlikte yapımcılığı üstleniyor.
Vizyon Tarihi: 15 Eylül 2016
Tür: Romantik Komedi
Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Gemma Jones ve Emma Thompson
Yazarlar: Helen Fielding, Emma Thompson, Dan Mazer
Yönetmen: Sharon Maguire
Yapımcılar: Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Hayward
Sorumlu Yapımcılar: Amelia Granger, Liza Chasin