Dünyaca sevilen Bridget Jones serisinin “Bridget Jones’un Bebeği” filminde Oscar® ödüllü Renée Zellweger ve Colin Firth’e Patrick Dempsey eşlik ediyor.

15 Eylül 2016'da vizyona girecek filmden ilk FRAGMAN yayınlandı.



Yönetmenliğini Sharn Maguire’ın (Bridiget Jones’un Günlüğü) yaptığı, Helen Fielding’in kadın kahramanına dayanan sevilen komedi serisinin yeni filminde Bridget beklenmedik bir şekilde hamile kalır.





Mark Darcy’den (Firth) ayrıldıktan sonra Bridget Jones’un (Zellweger) “sonsuza dek sürecek mutluluğu” pek de planladığı gibi gitmez. Kırk küsur yaşında ve yeniden bekar biri olarak, Bridget üst düzey haber yapımcılığı mesleğine odaklanmaya ve etrafını eski ve yeni arkadaşlarla çevrelemeye karar verir. Bridget ilk kez her şeyi kontrol altına almıştır. Yolunda gitmeyen ne olabilir ki?



Derken, aşk hayatı yön değiştirir ve Bridget, Jack (Dempsey) adında yakışıklı bir Amerikalıyla tanışır. Yeni talibi, Bay Darcy’nin sahip olmadığı her şeye sahiptir. Beklenmedik bir şekilde hamile olduğunu öğrenir, ancak bir sorun vardır: Bebeğin babasının kim olduğundan ancak yüzde elli emindir.





Bridget Jones serisinin merakla beklenen üçüncü bölümünde Oscar ödüllü Emma Thompson da kadroya katılıyor. Working Title Films’de uzun zamandır birlikte çalışan Tim Bevan ve Eric Fellner, Debra Hayward ile birlikte yapımcılığı üstleniyor.

Vizyon Tarihi: 15 Eylül 2016

Tür: Romantik Komedi

Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Gemma Jones ve Emma Thompson

Yazarlar: Helen Fielding, Emma Thompson, Dan Mazer

Yönetmen: Sharon Maguire

Yapımcılar: Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Hayward

Sorumlu Yapımcılar: Amelia Granger, Liza Chasin