Broadway’den televizyona geçiş

Tony Ödülleri’nde Bryan Cranston’a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran ünlü Broadway oyunu All The Way mini seri olarak televizyona uyarlanacak

Steven Spielberg ve Amblin Entertainment’in hazırlayacağı mini seride, Broadway oyunundaki gibi Cranston, ABD’nin 36. Başkanı Lyndon B. Johnson’a hayat verecek.



Diziyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.