Bu akşam veda ediyor!

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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah, Fahriye Evcen ve Zerrin Tekindor'un oynadığı'Kurt Seyit ve Şura İstanbul' bu akşam final bölümüyle ekrana geliyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini Ece Yörenç'in yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı dizinin ekran macerası geçen yıl başlamış ancak reytinglerde bir türlü istediği başarıyı yakalayamamıştı. 'Kurt Seyit ve Şura İstanbul' bu akşam 22.30'da Star TV'de ekrana gelecek. Son bölümün konusu şöyle;



Kurt Seyit, Petro’dan intikam almaya ant içiyor!

'Kurt Seyit ve Şura'nın hikayesi İstanbul’da son bulmuş, Seyit'in Şura'yı uğurladığı gemi limandan ayrılmış, ama Seyit’in gönlündeki gemi hala demirli durmaktadır. Seyit Şura'nın hayalinin peşini bırakamaz. Bütün gün anılarının peşinde dolaşır durur. Mürvet ise rüyalarının korkusuyla Seyit'in o gemiye Şura'yla bindiği endişesindedir. Seyit geciktikçe onun da endişeleri giderek artar. Alya, İngiliz askerleri tarafından yakalanır, Petronun peşindeki askerler, şimdi Alya’ya yardım eden Seyit’in peşine düşerler. Evine baskın yaparlar.. Baskın haberini daha önceden öğrenen Lütfü, Mürvetler’i Pera'ya kaçırır. Petro'nun evi de İngiliz askerleri tarafından işgal edilince Tina çaresiz Celil'in yardımıyla Şeref oteline sığınır. Mürvet, Şura'nın ablasıyla aynı yerde saklanmak zorunda kalınca, Şura ile Seyit'in hikayesinin bilmediği bölümlerine de ulaşır. Seyit peşindeki işgalci askerlerden kurtulup otele geldiğinde, tehlikenin büyüklüğünü öğrenir. Kendi yüzünden ailesini bir kez daha tehlikeye atmak istemeyen Kurt Seyit, tehlikenin üstüne gitmeye karar verdiğinde, Petro'yla ilgili gerçeği öğrenir. Petro, artık bir rakip değil, vatanından ayrılma sebebidir. En yakın arkadaşlarının, Mişa'nın, alesinin, kollarında can veren küçük kardeşi Osman'ın katilidir.