Dünyayı şoka uğratan olayın ardındaki gerçeği keşfedin... Korku Seansı 2'de (The Conjuring 2) ünlü demonologlar Ed ve Lorraine Warren bir başka gerçek vakayı ele alıyor.

Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...



Korku Seansı 2/The Conjuring2

“The Conjuring/Korku Seansı”nın rekor kıran başarısının ardından, New Line Cinema’nın doğaüstü gerilimi “The Conjuring 2/Korku Seansı 2”, bir kez daha James Wan’ın yönetiminde, ünlü demonologlar (şeytan ve cinlerin varlığını araştıran uzmanlar) Ed ve Lorraine Warren’ın dosyalarından bir başka gerçek vakayı ele alıyor.

Oscar adayı Vera Farmiga (“Up In the Air”) ve Patrick Wilson, Lorraine ve Ed Warren rollerine geri dönerek, Warren çiftinin en korkunç paranormal araştırmalarından birini yapmak üzere, Londra’nın kuzeyine, kötü ruhların rahatsız ettiği bir evde dört çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan bekar bir anneye yardım etmeye gidiyorlar.





Serinin ilk filmi olan Wan imzalı “Korku Seansı” özgün korku film dalında gelmiş geçmiş en büyük açılış hasılatını yapmıştı. Dünya çapında elde ettiği 319 milyon dolarlık gişe hasılatıyla, film, “The Exorcist/Şeytan”dan sonra özgün korku filmi dalında tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapmış ikinci film olma özelliğini sürdürüyor.

Filmin başrolünü paylaşan oyuncular şöyle: Bekar anne rolünde Frances O’Connor; onun çocukları rolünde Madison Wolfe ve yeni oyuncular Lauren Esposito, Patrick McAuley ve Benjamin Haigh; ayrıca, Maria Doyle Kennedy, Simon Delaney, Franka Potente ve Simon McBurney.

FİLMİN KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEME İÇİN TIKLAYIN.

Fırtınalı Hayatlar

Michael Grandage'nin ilk yönetmenlik deneyimi olan filmde Nicole Kidman, Jude Law, Guy Pearce, Colin Firth ve Laura Linney gibi başarılı oyuncular rol alıyor. A. Scott Berg'un "Max Perkins: Editor of Genius" kitabından uyarlanan

film, genç yaşında ün ve başarıya ulaşan bir yazar olan F. Scott Fitzgerald ve

Ernest Hemingway gibi sembolleşmiş roman yazarlarını keşfetmiş tüm zamanların en saygı değer edebiyat editörleri arasında gelişen karmaşık dostluk ilişkisini

anlatıyor.



Sihirbazlar Çetesi

Jon M. Chu'nun yönettiği filmde Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Michael Caine, Lizzy Caplan ve Dave Franco'nun rol alıyor. "Atlılar" olarak bilinen usta dört sihirbazın en cüretkar gösterileri için geri dönmesinin anlatıldığı filmde, bir yıl önce yaptıkları Robin Hood stili gösteriyle toplumun hayranlığın kazanan ve FBI'ı utandıran çete üyeleri, geri dönüş gösterisiyle kaçışın kendileri için bir çocuk oyuncağı olduğunu gösterecek. FBI özel ajanının da yardımıyla gruba yeni katılan isimlerin oluşturduğu "Sihirbazlar Çetesi", yeni seride özenle planlanmış sürpriz gösterilerini, bu sefer Ben Lamb'ın canlandırdığı "Owen Case" karakterini ifşa etme umuduyla sergileyecek.

Özel Kargo

Bruce Willis'in başrolünde olduğu ve Mark-Paul Gosselaar, Claire Forlani, John Brotherton, Lydia Hull ve Daniel Bernhardt'ın oynadığı filmin yönetmeni Max Adams. Aksiyon türündeki film, başarısız bir soygun girişiminin ardından patronunun güvenini yeniden kazanabilmek ve kaybı telafi etmek amacıyla bir başka üst düzey hırsız olan eski sevgilisinden yardım istemek zorunda kalan bir hırsızın giriştiği macerayı konu alıyor.



Belgica

"Kırık Çember" ile En İyi Yabancı Film dalında Oscar adayı olan Felix Van Groeningen'in yönettiği filmin başrollerinde Stef Aerts, Tom Vermeir, Helene Devos vee Charlotte Vandermeersch var. Dram türündeki yeni filminin konusu şöyle: "Yirmilerinin sonlarındaki Jo, bir zamanlar sanatla uğraşmış ama başarılı olamamıştır. Tutkusunu, yeni açtığı ve diğer tüm barlardan farklı olmasını istediği Belgica'ya taşır. Öte yandan ağabeyi Frank, şehre uzak bir yerde aldığı çiftliğiyle uğraşırken ikinci çocuğunun dünyaya gelmesini bekler. Ancak Frank, ne yöne evrildiğinden emin olmadığı hayatından mutsuzdur. Jo'nun barına yaptığı küçük bir ziyaret sonrasında iki kardeş Belgica'yı daha büyük, daha modern ve daha eğlenceli bir yer haline getirmeye karar verir. Birkaç hafta içinde şehrin eğlence merkezine dönüşen Belgica'nın ünü, iki kardeşin hayalini kurdukları her şeyin kapılarını açar fakat gece hayatının hızı, ikilinin parçalanan hayatlarına bile yetişemeyecek kadar yavaştır."

Ve Panayır Köyden Gider

Yönetmenliğini Mete Sözer'in üstlendiği filminde Engin Altan Düzyatan, Cem Davran, İlyas Salman, Açelya Devrim Yılhan ve Meral Çetinkaya gibi isimler rol alıyor. Dram türündeki Ve Panayır Köyden Gider, geçmişi karanlık küçük bir köye, kendi geçmişini sorgulayan yabancı bir adamın gelmesiyle yaşanan tuhaf olaylar zincirini anlatıyor.

Sekerat: Son

Şeyda Şen'in yönettiği yerli korku filminin başrollerinde Meltem Miraloğlu, Batuhan Aydar, Almila Kuruoğlu ile Emre Koç var. Ölüm anında yalnızca ölen kişi tarafından gözlemlenebilen olayların ürkütücü yolculuğunu ve ölüm anı sarhoşluğunu anlatan korku ve psikolojik gerilim türü film, izleyiciye ölümün sırrını sorgulatırken, varlıkların sadece görünen maddi yanlarından ibaret olmadığını anlatıyor.



Kim Kadın Kim Koca

R. Balki'nin yönettiği Bollywood filminin başrollerinde Kareena Kapoor ve Arjun Kapoor var. Romantik komedi türündeki Hint filmi, kadınların sadece evlerinde oturarak kocaları sayesinde hayatta kalmalarına karşı çıkan ve başarılı bir iş kadını olmayı hedefleyen genç bir kızın, Delhi'ye uçakla gittiği sırada tanıştığı gençle başladığı ilişki sonrasında yaşadığı zihin karmaşıklığını konu alıyor.



Zootropolis: Hayvanlar Şehri

Byron Howard ve Rich Moore'un birlikte yönettiği animasyon türündeki filmin orijinal seslendirmeleri Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba ve Jenny Slate'e ait. "Tilki Nick Wilde" karakterini ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın seslendirdiği Disney'in hiç insan karakteri olmayan üçüncü filmi, "Zootropolis" adlı büyük ve karmaşık şehirdeki bir polis memuru tavşanın, bir tilki ile birlik olup zorlukların üstesinden gelmeye çalışmasını anlatıyor.