"Çok Uzak Fazla Yakın" sonbaharda sinemalarda...

İkinci Bahar, Kara Melek, Yeditepe İstanbul, Hırsız Polis ve Gönül İşleri gibi birçok diziye imzasını atan ünlü yönetmen Türkan Derya, ilk uzun metraj filminde tutkulu bir aşk hikayesini beyazperdeye aktarıyor. Başrollerinde yıldızı parlayan genç oyuncular Burcu Biricik ve Özgün Çoban’ın yer aldığı “Çok Uzak Fazla Yakın” filmi sonbaharda vizyona girmeye hazırlanıyor.



Ne bir türlü başlayabilen, ne de bitebilen Aslı ile Cem’in tutkulu aşkının anlatıldığı “Çok Uzak Fazla Yakın” filminin afişi de sinemaseverlerle buluştu. Sonbaharda vizyona girecek olan filmin başrollerinde Şeref Meselesi ve şimdi de Hayat Şarkısı dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Burcu Biricik ile Beni Affet, Deniz Yıldızı dizilerinin ardından şu anda da Yüksek Sosyete dizisinde oynayan Özgün Çoban yer alıyor.

