Büyük beğeni topladı

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Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan "Urfalıyam Ezelden" dizisi büyük beğeni topladı.

Dizinin başrollerinde Bülent İnal (Cemal Bozoğlu rolünde), Settar Tanrıöğen (Memed Bozoğlu rolünde), Dolunay Soysert (Selva rolünde), Öykü Gürman ve Meral Çetinkaya rol alıyor. İşte dizinin konusu... Abisi Halil'in vurulmasından sonra Cemal hamie olan yengesi Selva ile evlendirilir. Yanık Memed, oğlu Halil öldürülünce, annesi, 4 erkek evladı ve hamile geliniyle birlikte Urfa'dan İstanbul'a göçer. İstanbul'da 'sıra geceleri' düzenler. Cemal 'abisinin emaneti' olarak gördüğü yengesine elini sürmez, üstüne düşen görevleri yerine getirir. Ailenin tüm yükü Cemal'in sırtındadır ama bu ağırlığa rağmen Cemal neşeli ve enerjik bir insandır. Sıra gecesi ekibinin solisti Ali başka bir ekiple anlaşınca Cemal yeni bir isim aramaya başlar ve konservatuvar mezunu Ceylan'la karşılaşır. Cemal'in kalbi yıllar sonra yeniden heyecanla atmaya başlar.