Çağan Irmak'tan yeni film

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Çağan Irmak'ın yeni filminin okuma provaları başladı.

Ünlü yönetmen Çağan Irmak, resmi Instagram hesabından Demet Akbağ ile birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.



Irmak fotoğrafın altına; "Şimdilik bir selam verelim dedik. Gelişmeleri her zamanki gibi ilk sizinle paylaşacağım. Filmin hikayesini benden önce anlatan kimseye inanmayınız." diye not düştü.



Babam ve Oğlum, Issız Adam, Dedemin İnsanları, Unutulsam Fısılda gibi birçok başarılı yağıma imza atan Irmak'ın son filminin 'çok ağlattın artık güldür' diyenler için komedi filmi olması bekleniyor. Filmin başrolünde Demet Akbağ var.