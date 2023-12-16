Çağatay Ulusoy'lu 'Kübra' geliyor: Netflix'in Ocak 2024 programı belli oldu

Netflix'in açıklamasına göre yeni yılın ilk ayında Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Kübra dizisi gizemli hikayesiyle ekranlarda olacak. İşte Ocak ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...

NETFLİX OCAK AYI DİZİ PROGRAMI

Kübra - Yakında

Mahallesinin sevilen, inançlı bir genci olarak bilinen Gökhan, bir süre önce katıldığı sanal arkadaşlık grubunda, Kübra adlı bir kullanıcıdan aldığı mesajlar ile ummadığı bir yola girer.

Beni Kandıramazsın- 1 Ocak

Eski bir asker olan Maya, gizlice yerleştirilmiş bir dadı kamerasında öldürüldüğünü sandığı eşini görünce kökeni geçmişe uzanan ölümcül bir komployu keşfeder.

The Brothers Sun - 4 Ocak

Taipeili bir çetenin üyesi, inatçı annesini ve olaylardan bihaber olan erkek kardeşini onları hedef alan gizemli düşmandan korumak için Los Angeles'a gider.

Evreni Yutan Çocuk - 11 Ocak

1980'lerde Brisbane'in banliyölerinde büyüyen genç bir çocuk, hayatın sert gerçekleriyle ve ailesini tehdit eden tehlikelerle yüzleşir.

Griselda - 25 Ocak

Bu mini dizi, zekâsı ve hırsıyla tarihin en çok para kazanan uyuşturucu kartellerinden birini kuran Griselda Blanco'nun hayat öyküsünden esinlendi.

NETFLİX OCAK AYI FİLM PROGRAMI

KAR KARDEŞLİĞİ - 4 Ocak

Yönetmenliğini J.A Bayona'nın üstlendiği filmde 1972'de bir Uruguay uçağının And Dağları'nın orta yerine düşmesinin ardından hayatta kalan yolcular birbirlerine ümit kaynağı olur.

YAS TATİLİ - 5 Ocak

Yas tutan bir sanatçı, en yakın iki dostuyla beraber Paris'e gider. Bu gezi sırasında karmaşık sırlar ve acı gerçekler açığa çıkar.

UÇUK BİR İŞ - 12 Ocak

Havalı ve usta bir sanat eseri hırsızı, ekibiyle birlikte imkânsız bir soyguna kalkışıp bir uçaktaki yarım milyar dolarlık altını uçuş sırasında çalmayı planlar.

OCAK AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX BELGESELİ

CENTRA TECH: SAHTE KRİPTO - 1 Ocak

Gerçek suç temalı bu belgesel, kripto piyasasındaki denetimsizlik sayesinde yatırımcıları dolandırarak ele geçirdikleri milyonlarla lüks bir hayat süren üç adamı konu alıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

BREAK POINT: 2. SEZON - 10 Ocak

Dünyanın en iyi tenis oyuncuları heyecan dolu yeni bir Grand Slam sezonunda kortlara dönerek zafer için mücadele ediyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

SONIC PRIME: 3. BÖLÜM - 11 Ocak

Nine'ın kendisine bir dünya yaratmak için Paradoks Prizması'nı çalmasının ardından Sonic, evreni korumak için beklenmedik müttefiklerle iş birliği yapmak zorunda kalır.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

BELFAST - 12 Ocak

Kuzey İrlanda'daki çalkantılı dönemin başlaması, mahalle sakinleri arasında gerilim ve kargaşaya neden olunca, bir çocuk çocukluk dünyasını terk eder.

YENİ DİZİ

LOVE IS BLIND: İSVEÇ

Reality - 12 Ocak (Her hafta yeni bölüm)

Benzersiz flört deneyi İsveç'e geliyor. İsveçli bekârlar, gerçek aşkı bulma umuduyla hiç görmedikleri flörtlerine evlenme teklifi ediyor!

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

KELP SEVİMLİ TEK BOYNUZ: 2. SEZON - 22 Ocak

Meraklı Kelp, tek boynuz dostları ve narval ailesi eşliğinde okyanustan karaya uzanan eğlence dolu maceralara atılıp kimliğini keşfeder.

YENİ SEZON

QUEER EYE: 8. SEZON - 24 Ocak

New Orleans'a geri dönen Muhteşem Beşli, her biri duygu yüklü baştan yaratma serüvenleriyle kahramanlarının hayatlarına renk katmaya çalışıyor.

NETFLIX KOMEDİ ÖZEL

JACK WHITEHALL: SETTLE DOWN - 30 Ocak

Jack Whitehall'dan yeni bir stand-up komedisi.

BİR NETFLIX BELGESELİ

BÜYÜK İSKENDER NASIL BÜYÜK OLDU? - 31 Ocak

Uzmanlarla yapılan röportajları sürükleyici canlandırmalarla birleştiren bu belgesel drama, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu fethederken yaşadıklarını inceliyor.