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Caner Cindoruk'un favori filmleri

En son ‘Çalsın Sazlar’ filmiyle beyaz perdede izlediğimiz Caner Cindoruk’un hayatında en çok iz bırakan üç filmi öğrendik.
KIŞ UYKUSU
Yıl: 2014
Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Kış Uykusu’ en favori filmlerimden. Karakterlerini zaaflarıyla beraber o kadar gerçek sunması, sınıfsal çatışmaya güzel bir pencereden bakması, muhteşem görüntüleri ve oyunculukları ile son zamanlarda izlediğim en iyi film oldu.

BİR AYRILIK
A Separation
Yıl: 2011
İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yönetilen Leyla Hatemi, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini, Sareh Bayat ile Sarina Farhadi’nin oynadığı film de çok başarılı.

ZÜĞÜRT AĞA
Yıl: 1985
Bir Nesli Çölgeçen filmi olan ‘Züğürt Ağa’, sistemin çöküşünü mizahi ve çarpıcı bir biçimde anlattığı için en sevdiklerimden.


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