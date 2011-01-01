En son ‘Çalsın Sazlar’ filmiyle beyaz perdede izlediğimiz Caner Cindoruk’un hayatında en çok iz bırakan üç filmi öğrendik.

Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Kış Uykusu’ en favori filmlerimden. Karakterlerini zaaflarıyla beraber o kadar gerçek sunması, sınıfsal çatışmaya güzel bir pencereden bakması, muhteşem görüntüleri ve oyunculukları ile son zamanlarda izlediğim en iyi film oldu.İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yönetilen Leyla Hatemi, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini, Sareh Bayat ile Sarina Farhadi’nin oynadığı film de çok başarılı.Bir Nesli Çölgeçen filmi olan ‘Züğürt Ağa’, sistemin çöküşünü mizahi ve çarpıcı bir biçimde anlattığı için en sevdiklerimden.