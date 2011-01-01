KIŞ UYKUSU
Yıl: 2014
Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Kış Uykusu’ en favori filmlerimden. Karakterlerini zaaflarıyla beraber o kadar gerçek sunması, sınıfsal çatışmaya güzel bir pencereden bakması, muhteşem görüntüleri ve oyunculukları ile son zamanlarda izlediğim en iyi film oldu.
BİR AYRILIK
A Separation
Yıl: 2011
İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yönetilen Leyla Hatemi, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini, Sareh Bayat ile Sarina Farhadi’nin oynadığı film de çok başarılı.
ZÜĞÜRT AĞA
Yıl: 1985
Bir Nesli Çölgeçen filmi olan ‘Züğürt Ağa’, sistemin çöküşünü mizahi ve çarpıcı bir biçimde anlattığı için en sevdiklerimden.