Şafak Sezer ile Mesut Yar, canlı yayında RT yarışı yaptı.





TRT1’in ilgiyle izlenen komedi dizisi “Şimdi Onlar Düşünsün” dizisinde Aziz Keklik karakterini canlandıran ünlü komedyen Şafak Sezer, Mesut Yar’ın sunduğu “Burada Laf Çok” programına konuk oldu. Sezer, programda Mesut Yar’a retweet (RT) yarışı için hodri meydan dedi.Teklifi kabul eden ünlü televizyoncu Mesut Yar ile Şafak Sezer twitter sayfalarından aynı anda birer tweet attı. Şafak Sezer’in “bütün semt çocukları selamlar” tweet i 2 bin 900 kullanıcı tarafından retweet (RT) yapılırken, Mesut Yar’ın “deneme” tweeti bin 900 retweet (RT) yapıldı.Ünlü komedyen Şafak Sezer ile Mesut Yar arasında yaşanan RT yarışı Türk televizyonlarında ilk kez yaşandı.