"Cehennem" sinemaya uyarlanacak

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

ABD'li yazar Dan Brown'ın son kitabı "Cehennem" de sinemaya uyarlanacak.

Altın Kitaplar'dan yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Sony Pictures ve Imagine Entertainment üstlendiği filmde, "Da Vinci'nin Şifresi" ile başlayan ve "Melekler ve Şeytanlar" ile süren seride macera, "Cehennem" ile kaldığı yerden devam edecek.



Filmin yönetmenliğini ilk iki filmde olduğu gibi Ron Howard üstlenirken, yapımcılığını Brian Grazer yapacak.



"Simgebilim Profesörü Robert Langdon" karakterini yine Tom Hanks'in canlandıracağı filmin çekimlerine 2015 yılı nisan ayında Floransa'da başlanacak.



Filmin İstanbul'da geçen sahnelerinin ne zaman çekileceği ise henüz açıklanmadı.



(AA)