Çekim sonu parti keyfi

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Cem Yılmaz, "Pek Yakında"nın çekimlerinin bitişi şerefine Asmalımescit'te parti verdi.

Yeni filmi “Pek Yakında”nın çekimlerini tamamlayan Cem Yılmaz, önceki akşam Asmalımescit’teki Nuteras’ta ekibiyle birlikte kutlama yaptı.



Geceye oyuncu ve set çalışanlarının yanı sıra Acun Ilıcalı ile Yılmaz Erdoğan da katıldı.Cem Yılmaz, gecenin ilerleyen saatlerinde valelerle pide siparişi verdi ve mekâna 134 adet Karadeniz pidesi getirildi. Sabah 05.30’a dek devam eden eğlencenin sonunda mekândan hep birlikte ayrılan ekip, soruları yanıtsız bıraktı. Yıllardır kirli sakaldan vazgeçmeyen Cem Yılmaz’ın çekimler biter bitmez sinek kaydı tıraş olması dikkatten kaçmadı.