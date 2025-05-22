Çift Kişilik Oda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlandı?

Çift Kişilik Oda dizisi NOW ekranlarında bugün yayın hayatına bailıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”nın konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Çift Kişilik Oda dizisi konusu ne?

"Çift Kişilik Oda”da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Çift Kişilik Oda dizisi hangi diziden uyarlandı?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”, “King the Land” dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak.

Çift Kişilik Oda dizisi oyunları kimler?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Oğuzhan Şener, Murat Düz ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda dizisi fragman

Dizinin tanıtım fragmanı, kısa sürede büyük ilgi görmüştü. İzleyiciler, başrollerin uyumları hakkında güzel yorumlar yaptı.