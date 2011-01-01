Çok yakında sinemalarda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gişede büyük bütçeli rakiplerini geride bırakan Türk sineması, gelecek günlerde yeni yapımlarla seyirciyi sinema salonlarına çekmeye hazırlanıyor.

Yılın ilk 6 ayında sinemaseverlerin daha çok tercih ettiği yerli yapımlar şansını yılın ikinci döneminde de deneyecek. Havaların soğumasıyla korkudan drama, komediden gerilime

çok sayıda film izleyiciyle beyaz perdede buluşacak.



"Dabbe Zehr-i Cin"

Yönetmenliğini Hasan Karacadağ'ın üstlendiği "Dabbe Zehr-i Cin" eylül ayının ilk günlerinde beyaz perde de olacak. Türk korku sinemasında işlenen alışılmış konusuyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan yapımda Murat Özgen, Irmak Örnek ve Elçin Atamgüç gibi isimler rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle:



"Dilek eşi Ömer ile mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmektedir. Fakat Dilek bir rüya görür ve aydınlık sakin günler geçmişte kalır. Rüyasında ne olduğunu anlayamadığı belirsiz suretler, kulağına şeytana dair bir şeyler fısıldar ve uyandıktan sonra ona normal hayatında musallat olur. Ömer, bu hayırsız rüyayı kısa süre önce yaşanan hırsızlık olayına bağlasa da Dilek

kendisini daha derin bir girdaba çeken görmediği varlıkları artık iyiden iyiye hissetmeye başlar. Daha kötüsü Dilek'in korkusu şiddete dönüşür ve genç kadının bedenini kontrol altına alır. Çaresiz çift, bu konuda uzman olduğu kulaktan kulağa yayılan Belkıs Hoca adındaki bir kadından yardım almak için Bitlis'in yolunu tutar."



"Gizli Yüzler"

Korku gerilim türündeki "Gizli Yüzler" de yine aynı günlerde vizyona girecek bir diğer yerli yapım. Paranormal varlıkların etkisi altına giren kadın ve aklını kaybetmemek için tek varlığı olan kızına sıkı sıkıya tutunmaya çalışması konu ediliyor. Sümeya Kökten'in yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Gülseven Yılmaz, Yeşim Ceren Bozoğlu ve François Vincentelli gibi isimler bulunuyor.



"Böcek"

Yönetmen koltuğunda Bora Tekay'ın oturduğu, eylülün ikinci yarısında sinemaseverlerin karşısına çıkacak komedi türündeki "Böcek"in ilk gösterimi İf İstanbul'da yapıldı. Kavuşamayan iki sevgilinin hikayesinden yola çıkılarak olayların anlatıldığı yapımda Uğur Bilgin, Leyla Yüngül ve Barış Yılmaz Gündüz izleyiciyle buluşuyor.



"Kanunsuzlar"

Komedi türündeki "Kanunsuzlar", eylülde beyaz perdeye gelecek. Proje tasarımı ve yapımcılığı Orçun Benli'ye ait filmde yönetmenliği ise Barış Erçetin üstleniyor. Maceraperest iki arkadaşın çıktıkları yolculukta başlarına gelen komik olayların işlendiği yapımda Orhan Eşkin, Bülent Çolak ve Umut Temizaş rol alıyor.



"Tersine"

Komedi filmi "Tersine", kadınla erkeğin bilindik rollerinin yer değiştirdiği "tersine dönmüş" bir dünyayla seyircinin karşısına çıkacak. Filmin yönetmenliğini Faik Ahmet Akıncı üstlenirken, kadroda Şenol İpek, Senem Hakkı, Cumhur Sarı ve Nuray Kanal gibi isimler yer alıyor.



"Pek Yakında"

Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait "Pek Yakında" sinemaseverlerin de sabırsızlıkla beklediği bir yapım. Ekim ayının ilk günlerinde gişe yarışına dahil olacak filmde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Tülin Özen, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi pek çok tanınmış isim yer alıyor. Hayatını korsan DVD satışı ve birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer'in hikayesinin işlendiği yapımda seyirci, eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir maceraya tanık olacak.



"İncir Reçeli 2"

Başrolündeki müzisyen ve oyuncu Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yeniden popüler olmasını sağlayan İncir Reçeli, gelecek sezonda da devam filmiyle seyirciyi sinema salonlarına çekecek. İlk filmi 2011 yılında vizyona girdiğinde sinemaseverlerden büyük ilgi gören yapımda içine kapanık Metin ve hayata cıvıl cıvıl bakan Duygu'nun hüzünlü aşk hikayesi anlatılmıştı. Devam filmi "İncir Reçeli 2"de ise yine Halil Sezai başrolde izleyiciyle buluşacak. Seyirci bu kez Metin'i, Duygu ile yaşadığı aşkın ardından gelen yoğun yalnızlık dönemi içinde seyredecek.



"Unutursam Fısılda"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği "Unutursam Fısılda", ekim ayının sonuna doğru beyaz perdeye gelecek. Hümeyra ve Işıl Yücesoy iki kız kardeşi canlandırdığı yapımda, iki ses sanatçısı kardeş olan Hanife ve Ayperi'nin hikayesini anlatılıyor. Gidenlerin ve kalanların öyküsünü sinemaya taşıyan yapım dram türünde.



"Uzun Yol"

Kendi halinde yaşayan sıradan insanların, küçük mutlulukları arayış hikayesi olan dram türündeki "Uzun Yol", ruhunun götürdüğü yere giden bireyin açmazlarını beyaz perdeye taşıyor. Film, ait olduğu yeri arayan bireyin sevdiklerine, hayata ama en çok da kendisine bakışını anlatıyor. Nihat Seven'in dördüncü uzun metrajlı projesi olan filmin senaristliğini Melek Seven

üstlenirken, filmin oyuncu kadrosunda Hakan Yufkacigil, Bora Cengiz ve Mehtap Anıl gibi isimler yer alıyor.



"Gece"

Yönetmenliğini Erden Kıral'ın üstlendiği "Gece"nin başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat paylaşıyor. Bir bölümü İzmir'de geçen hikayede köylerinden zorla göç ettirilen bir ailenin dramatik öyküsü anlatılıyor. Kadrosunda ayrıca Vildan Atasever, Teoman Kumbaracıbaşı, Hakan Karahan, Nur Sürer, Hakan Yufkacıgil, Ayça Damgacı ve İlyas Salman'ın da yer aldığı yapımın görüntü yönetmenliği ise Feza Çaldıran'a ait.



"Çakallarla Dans: Sıfır Sıkıntı"

Yönetmenliğini yine Murat Şeker'in üstlendiği serinin üçüncü filmi "Çakallarla Dans: Sıfır Sıkıntı" bu defa nam-ı diğer Del Piero Hikmet'in öyküsüyle kaldığı yerden devam ediyor. Komedi türündeki devam filminin başrollerinde ilk iki filmde olduğu gibi Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu sinemaseverlerle bir araya gelecek. Filmin senaryosu ise Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'ye ait.



(AA)