Çok yakında yeni dizi: Çiçek

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Show TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor.

Yapımcılığını Akademi Prodüksiyon’un, yönetmenliğini Bora Onur’un, senaristliğini ise Onur Uğraş’ın üstlendiği yeni Show TV dizisi Çiçek; çok yakında ekran macerasına başlıyor! Bir aile hikayesini ekranlara getirecek yapımın başrollerini Sedef Avcı, Engin Hepileri, Başak Daşman, Emir Benderlioğlu ve küçük oyuncu Nisa Melis Telli paylaşıyor.



Dizinin konusu şu şekilde: Öz babası Rıfat’ın zorlamaları sonucu Çiçek, doğduğu ilk gün öz annesi İlknur’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyden habersiz geçen seneler Çiçek’e yeni bir aile kazandırsa da, geçirdikleri trafik kazası, küçük kızın hayatını bir kez daha değişecektir. Yılbaşı ikramiyesini kazandığını öğrendiği ilk dakikalarda yaşanan bu talihsiz kazayla, Çiçek yeni ailesini de kaybedecektir.



Yeni dizi Çiçek, çok yakında Show TV ekranlarında..