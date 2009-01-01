Haftanın en iddialı yapımlarından biri olan Çöl Kraliçesi'nde Nicole Kidman başrolde. 'Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nda ise Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson gibi isimler rol alıyor.

Sinemalarda bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona giriyor.



"Çöl Kraliçesi"

Werner Herzog'un yönettiği "Çöl Kraliçesi" nin başrollerinde Nicole Kidman, Robert Pattinson, James Franco, Damian Lewis ve Mark Lewis Jones rol alıyor.

Yirminci yüzyılın başlarında İngiliz İmparatorluğu adına siyasi ataşe olarak görev alan gezgin, yazar, arkeolog Gertrude Bell'in hikayesinin anlatıldığı filmde, Bell'i canlandıran Nicole Kidman; halktan biri olan, modern Irak ve Ürdün devletlerinin kurulmasına ve bu devletlerin ilk kralları olan Kral Abdullah ile Kral Faysal'ın seçilmesine yardımcı olup iktidar belirlemiş bir kadını oynuyor.

"Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı"

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönettiği filmde Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Martin Freeman ve Daniel Brühl gibi birçok başarılı isim rol alıyor. Marvel alemi için sivil savaş alarmı anlamına gelen "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı", süper kahramanları öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor. Chris Evans'ın dördüncü defa Kaptan Amerika kostümü giyeceği filmde; oyuncunun canlandırdığı "Steve Rogers" karakteri insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmezlerin yenilenmiş ekibinin lideri olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.



"Ankara Yazı: Veda Mektubu"

Kemal Uzun'un yönettiği, İpek Tuzcuoğlu, Gürkan Uygun, Münir Can Cindoruk ve Burçin Abdullah'ın rol aldığı "Ankara Yazı: Veda Mektubu" haftanın iddialı filmlerinden. 1978 Balgat Katliamı ve sonrasında meydana gelen olayları anlatan filmin konusu şöyle: "Türkiye'nin sıkıyönetimle yönetildiği yıllarda, Ankara'da solcuların gittiği bir kahvehane 10 Ağustos 1978 günü taranır. Olaydan birkaç saat sonra polis etraftaki semtlerde olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü birçok ülkücü genci gözaltına alır. İçlerinde o sırada 20 yaşlarında olan Mustafa Pehlivanoğlu adında bir genç de vardır. Mustafa'nın gözaltına alınmasıyla annesi Zeynep ve babası Ahmet beyin hukuk mücadelesi başlamış olur. Daha sonra 12 Eylül darbesinin kurduğu mahkemede idam cezası alan Mustafa Pehlivanoğlu, anne ve babasının haberi olmadan bir sabah idam edilir."

"Sonsuzluk Teorisi"

Matt Brown'un yönettiği; Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones gibi isimlerin rol aldığı biyografi türündeki film, matematikçi Srinivasa Ramanujan Iyengar'ın gerçek hikayesini anlatıyor.



"Adım Adım"

Haldun Dormen, Asuman Dabak ve Yüksel İnan'ın rol aldığı film, engelli bireylerin dans ve müzik sayesinde hayata tutunuşlarını anlatıyor. "Engelli" kavramını merkezine alarak toplumda oldukça yaygın olan ama dillendirilmeyen bu sorunu aktarmayı amaçlayan filmin yönetmeni Sinan Uzun.

"İşkence Odası"

Troian Bellisario, Bailey Noble, Kate Burton ve Caitlin Carmichael'in

rol aldığı "İşkence Odası" filminin yönetmenliğini Kevin Goetz ile Michael Goetz

birlikte üstleniyor. 2009 yılında aynı adla Fransa ve Kanada ortak yapımı çekilen korku ve gerilim türündeki film, bu kez Amerikan versiyonuyla izleyicinin karşısına

çıkıyor.

"5 Dakkada Değişir Bütün İşler"

Bülent Şakrak, Haki Biçici, Kaan Turgut, Emre Altuğ ve Ecem Özkaya Üstündağ'ın başrolleri paylaştığı komedi filmin yönetmeni senaryoya da katkıda bulunan Orçun Benli. Film, mahalleden arkadaş olan üç gencin bahisten para kazanınca bu durumu kutlamak için alkollü bir ortama gitmeleri sonrasında başlarına gelen trajikomik olayları anlatıyor.



"Yarım"

Çağıl Nurhak Aydoğdu'nun yönettiği filmde Serhat Yiğit, Eca Tatay, Recep Yener ve Hülya Böceklioğlu gibi isimler rol alıyor. Doğu illerinden Batı'ya gelin gelen bir kızın öyküsünü anlatan filmin konusu şöyle: "Fidan 15 yaşında çobanlık yapan bir köy kızıdır. Babası ve iki kardeşiyle birlikte Doğu'da bir dağ köyünde yoksulluk içinde yaşar. Babası, kızını tanımadıkları bir aileye gelin olarak verir. Fidan'ı almaya gelen aile Ege'de yaşamaktadır ve geldiklerinde damat yanlarında değildir. Hayatında ilk kez uzun bir yolculuğa çıkan Fidan o yolculuğun sonunda zeka geriliği olan kocası olacak adamla tanışır."

"İfrit'in Diyeti: Cinnia"

Özgür Özberk ile Şahin Yiğit'in yönettiği filmde Özgür Özberk, Gülşah Çomoğlu, Fahri Öztezcan ile Kirkor Dinçkayıkçı rol alıyor. İnsanların bedel ödemelerinin korkutucu halini gözler önüne sermeyi amaçlayan film, üç genç arkadaşın cin temalı bir korku filmi yapmaya karar vermelerinin ardından yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor.

"Başgan"

Orhan Eskiköy'ün yazıp yönettiği ve Arif Salih Kırdağ ile Hülya Kırdağ'ın oynadığı belgesel film "Başgan", Kıbrıs sorununa çözüm arayan bir adamın öyküsünü konu ediniyor.