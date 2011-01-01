Colin Firth, Özpetek’in filminde oynamak istiyor!

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Oscar ödüllü İngiliz aktör Colin Firth, İtalya’da yaşamını sürdüren Ferzan Özpetek’in yeni filminde oynamak istediğini açıkladı.

Firth, İtalyan La Repubblica gazetesinin ‘Il Venerdi’ ekine verdiği röportajda Ferzan Özpetek’ten övgüyle söz etti. 54 yaşındaki aktör, Özpetek’le yeni filmi üzerinde konuştuklarını söyledi. 2011 yılında Zoraki Kral’daki (The King’s Speech) performansıyla ‘En İyi erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazanan Colin Firth, gazetenin İtalyan bir yönetmenle çalışıp çalışmayacağı sorusunu, “Ferzan Özpetek’i beğeniyorum. Karşı Pencere (La Finestra di Fronte) filmi çok güzeldi. Onunla, Anadolu’da çekeceği yeni filminde rol almam üzerinde konuşuyoruz. Programımı ayarlayabilirsem o filmde oynayacağım” diye yanıtladı.



Doğan haber Ajansı’na açıklama yapan Özpetek de ünlü aktörle temas halinde olduklarını doğrulayarak, “Colin Firth yıllardır benim bir filmimde oynamak istiyor. Şahane Misafir (2011 yapımı) filmimde de bir rolü olacaktı, ancak o dönemde Oscar’ı kazanmıştı ve programını ayarlayamadı” dedi. İtalyan Livia Guggioli ile evli olan İngiliz aktör ile son olarak 4 ay önce İtalya’nın Toskana bölgesindeki evinde bir araya geldiklerini anlatan Özpetek, “Colin, İstanbul’da film çekeceğimi söyleyince, ‘O halde beraber yapalım’ dedi. Henüz senaryoyu yazıyorum. Bakalım ortaya ne çıkacak” diye konuştu. Özpetek, ilk kitabı olan İstanbul Kırmızısı’ndan yola çıkarak senaryosunu yazacağını söylediği 11. filminin çekimlerine, 2015 yılının ikinci yarısında başlayacak.



Özpetek, ikinci filmi olan 1999 yapımı Harem Suare’den sonra ilk kez Türkiye’de film çekmiş olacak.