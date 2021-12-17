Cumartesi günü televizyonda hangi diziler var?

ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TV8 ve TRT'nin yayın akışındaki diziler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Cumartesi akşamı ekranlarda yarışma programları ve diziler ekranlarda yer almaktadır. Peki, Cumartesi günleri hangi diziler var? İşte Cumartesi akşamı yayınlanan dizilerin listesi...

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ KANALDA, HANGİ DİZİ VAR?

Show Tv - 20:00 Güldür Güldür Show

Trt1 - 20:00 Gönül Dağı

Atv - 20:00 Kardeşlerim

Kanal D - 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Fox Tv - 20:00 El Kızı

Star Tv - 20:00 Yerli dizi sinema

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

EL KIZI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir öğretmen kızı olan Ezo annesinin erken vefatı nedeniyle zalim bir baba ve sert bir babaanne elinde yetişmiştir. Sevgisiz ve itilip kakılarak büyüyen Ezo’nun hikayesinin anlatıldığı dizide genç kadının büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorluklar konu edilmektedir.

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