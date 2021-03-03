Salı günü ekranlarda hangi diziler var?

Dizi izleyicileri tarafından tercih edilen Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Türk dizilerinin en çok yayınlandığı kanalların başında geliyor. Her güne bir dizi sığdıran kanallar, güçlü oyuncu kadrolarıyla adeta birbiriyle yarış yapıyor. Hatta kemik izleyici kitlesi oluşturan diziler o günü kendi günü ilan ediyor. Biz de sizin için diziseverlerin en çok sevdiği günlerden biri olan salı günü, 'hangi kanalda hangi dizi var?' araştırdık. İşte salı günü dizileri listesi...

2021 SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Atv - 20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

Trt1 - 20:00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'

Kanal D - 20:00 Hekimoğlu 'Dizi'

Fox Tv - 20:00 Baraj 'Dizi'

TV8 - 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir “baba”dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah),yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci’nin yaşadığı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye (Ezgi Mola), Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır. Han’ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Zeynep Farah Abdullah) gördüğü o ilk anda değişerekaşık olacak ve Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır.

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

BARAJ DİZİSİ KONUSU

Baraj inşaatında çalışan ve geçirdiği bir kaza nedeniyle içine kapanık bir tavır takından Nedim'in internet üzerinden Nehir ile konuşması ile hikaye başlar. Nehir'in fotoğrafını gören ve ondan çok etkilenen Nedim kendi fotoğrafı yerine İstanbul'dan inşaata sürgün gönderilen Tarık'ın fotoğrafını gönderir. Nehir, Tarık'ın fotoğrafını beğenince işler bir anda karışır. Baraj dizisi konusu ve oyuncu kadrosunda sizler için derledik.

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