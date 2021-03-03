Cuma günü televizyonda hangi diziler var?

Bugün televizyonda hangi diziler var? Akşam dizilerini yakından takip eden izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak merak ediyor. Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8... Cuma günü için 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna baktık. İşte cuma günü dizileri listesi...

CUMA GÜNÜ HANGİ KANALDA, HANGİ DİZİ VAR?

Show Tv - 20:00 Ramo

Trt1 - 20:00 Payitaht "Abdülhamid"

Atv - 20:00 Akıncı

Kanal D - 20:00 Arka Sokaklar

Fox Tv - 20:00 Son Yaz

Star Tv - 20:00 Seni Çok Bekledim

TV8 - 20:00 Kırmızı Oda

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi; adalet, aile, dostluk ve intikam eksenindeki derin çatışmayı gözler önüne sererken; bu büyük çatışmanın arasında yeşeren Sibel ve Ramo’un aşkını anlatıyor.

PAYİTAYT ABDÜLHAMİT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid’in hikayesi anlatılıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamid, Batı’ya karşı dengeci, Doğu’ya karşı İslamcı politikalar izlemiş, ülke içinde mutlakiyeti güçlendirmiştir.

AKINCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Akıncı dizisi, Akıncı Fatih adında bir süper kahramanın öyküsünü anlatıyor. Kendisini "Sultanım'ın Şehri" dediği İstanbul'a adayan Akıncı Fatih, İstanbul'u korumayı amaç edinmiş bir süper kahramanın hikayesi.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.

Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...

Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

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