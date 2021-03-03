Perşembe günü televizyonda hangi diziler var?

Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8... Çok kanallı hayatımızda çok sayıda kanal her güne bir dizi sığdırıyor; güçlü oyuncu kadrolarıyla adeta birbiriyle yarışıyor. Hatta kemik izleyici kitlesi oluşturan diziler o günü kendi günü ilan ediyor. Biz diziseverlerin en çok sevdiği günlerden perşembe günü için 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna baktık. İşte perşembe günü dizileri listesi...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ KANALDA, HANGİ DİZİ VAR?

Show Tv - 20:00 Alev Alev

Trt1 - 20:00 Tövbeler Olsun

Atv - 20:00 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D - 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Fox Tv - 20:00 Mucize Doktor

Star Tv - 20:00 Akrep

TV8 - 20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi… Bugüne kadar ekranlarda anlatılan kadın hikayelerinden tamamen ayrı bir noktada duran ‘Alev Alev’, gazete kupürlerinde karşılaştığımız haberleri, sosyal medyada her geçen gün yenisi eklenen ve çığ gibi büyüyen etiketlere neden olan pek çok olayı güçlü kadın karakterler üzerinden anlatıyor.

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Perihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!

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