Pazartesi günü ekranlarda hangi diziler yer alıyor?

Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8 Türk dizilerinin en çok yayınlandığı kanalların başında geliyor. Her güne bir dizi sığdıran kanallar arasında rekabette büyük... Hatta bazı günler iddialı diziler nedeniyle kıran kırana bir rating rekabetine sahne oluyor. Peki haftanın ilk günü pazartesi günü, 'hangi kanalda hangi dizi var?' İşte pazartesi günü dizileri listesi...

2021 PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Show Tv - 20:00 Çukur

Trt1 - 20:00 Uyanış Büyük Selçuklu

Atv - 20:00 Maraşlı

Fox Tv - 20:00 Yasak Elma

Star Tv - 20:00 Sefirin Kızı

TV8 - 20:00 Survivor 2021

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

Çukur dizisi, İstanbul'da yer alan Çukur ismindeki bir mahalleyi konu alıyor. İstanbul'un en belalı mahallelerinden olan Çukur'un tüm kontrolü ise, Koçova ailesindedir. Bu mahallede asla uyuşturucuya izin verilmez. Ama zaman içinde bir grup ortaya çıkarak mahallenin düzenini bozmaya çalışır.

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Maraşlı dizisinin konusu ise şöyle; Maraşlı özel kuvvetlerden ayrılmış eski bir askerdir. Maraşlı kızı saldırıya uğradıktan sonra bu görevinden ayrılarak kendine bir sahaf dükkanı açar. Bu süreç içinde bir yandan da hasta olan kızıyla ilgilenmek için çaba gösterir. Maraşlı’nın hayatı bu şekilde geçip giderken, bir gün dükkanına gelen genç bir kadın her şeyin değişmesine neden olacaktır. Bu kız karanlık dünyanın en büyük patronlarından biri olarak gösterilen kişinin kızıdır. Mahur (Alina Boz) kızla tanıştıktan sonra kendisini bu dünyanın içinde bulur. Artık hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecek olup, kız Mahur’un hayatının tamamen değişmesine neden olacaktır.

YASAK ELMA DİZİSİ KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye (Neslihan Atagül) sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.”