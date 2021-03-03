Çarşamba günü ekranlarda hangi diziler var?

Dizi izleyicileri tarafından tercih edilen Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Türk dizilerinin en çok yayınlandığı kanalların başında geliyor. Her güne bir dizi sığdıran kanallar, güçlü oyuncu kadrolarıyla adeta birbiriyle yarış yapıyor. Hatta kemik izleyici kitlesi oluşturan diziler o günü kendi günü ilan ediyor. Biz de sizin için diziseverlerin en çok sevdiği günlerden biri olan çarşamba günü, 'hangi kanalda hangi dizi var?' araştırdık. İşte çarşamba günü dizileri listesi...

2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D - 20:00 Sadakatsiz

Atv - 20:00 Kuruluş Osman



Fox Tv - 20:00 Masumiyet



TV8 - 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Trt1 - 20:00 Benim Adım Melek

Show Tv - 20:00 Güldür Güldür Show

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), muhteşem bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) iyi bir babadır. Her zaman mutlu ve huzur dolu olan üç kişilik aile Volkan'ın eşini genç bir kızla aldattığını öğrenmesiyle dağılma eşiğine gelir. Olayın bir yanında da dostu bildiği Volkan'ın yakı arkadaşları vardır. Bundan böyle Asya, Volkan'ı unutup sadece oğlu ile yoluna devam etmeye çalışacaktır.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronu İlker Ilgaz (Serkay Tütüncü)'dür. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.

BENİM ADIM MELEK

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

İLGİLİ İÇERİKLER