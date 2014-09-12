Dabbe 5'in posteri korkutuyor!

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Türk sinemasının en uzun soluklu korku serisi olan Dabbe filminin afişi gün yüzüne çıktı.

Yönetmen Hasan Karacadağ'ın 5. kez imzasını attığı korku filmi serisinin son halkası Dabbe 5: Zehr-i Cin'in afişi yayınlandı. Son üç filmi Dabbe: Bir Cin Vakası, El Cin ve Dabbe:Cin Çarpması filmleriyle, Türk Sinemasında yeni bir konsept başlatan ve 1.3 milyona yakın izleyiciye ulaşan Hasan Karacadağ’ın, yeni filmi Dabbe 5: Zehr-i Cin, 30 yıl önce yaşanan gerçek bir öyküden beyazperdeye uyarlandı. Filmin afişi ile birlikte yeni fotoğrafları da yayınlandı!



Filmin başrollerini A. Murat Özgen, Irmak Örnek, Sultan Köroğlu Kılıç ve Elçin Atamgüç paylaşıyor. Evli huzurlu bir hayatı olan Dilek bir gece gördüğü bir rüya yüzünden hayatı kabusa döner. Rüyasında ne olduğunu anlayamadığı belirsiz suretler, kulağına şeytana dair bir şeyler fısıldarlar ve uyandıktan sonra ona normal hayatında musallat olurlar.Dilek'in yaşadığı korku zaman içerisinde şiddete dönüşür ve genç çifti zor günler beklemektedir.



Dabbe 5: Zehr-i Cin, 12 Eylül 2014'te sinemalarda!