"Darbe" 31 Temmuz'da vizyonda!

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İki güvenlik birimini karşı karşıya getiren ve devlet krizi düzeyine tırmanan hesaplaşmanın öyküsünün anlatıldığı 'Darbe' 31 Temmuz’da vizyonda seyirci ile buluşuyor...

Yapımcılığını TFT Film’in, yönetmenliğini Yasin Uslu’nun üstlendiği, başrollerini Cansel Elçin, Erdinç Gülener, Öykü Çelik ve Şemsi İnkaya’nın paylaştığı sinema filmi “DARBE”nin kadrosunda ayrıca Ahmet Somers, Denis Capezza, Bülent Alkış, Murat Atik, Fırat Topkorur, Yener Gürsoy, Zafer Kırşan, Oral Özer, Burak Demir, Haluk Cömert, Vural Meriçtan, Bilgihan Birincioğlu ve Kenneth James Dakan yer alıyor. Film, sahte belge, tuzak, asılsız ihbar, casusluk, tehdit, şantaj gibi konuları da ele alıyor.