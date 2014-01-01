David Duchovny’den yeni dizi “Aquarius”

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Başarılı oyuncu David Duchovny, NBC’nin 2014 – 2015 sezonu için hazırlanan ve Charles Manson‘u konu alan bir dram dizisinde rol alacak

Şu sıralar Californication’ın final sezonunda izlediğimiz David Duchovny'i, NBC’nin 2014 – 2015 sezonu için hazırlanan ve Amerika’nın tanınmış ikonlarından Charles Manson‘u konu alan bir dram dizisinde Manson’un izini süren bir dedektif olarak izleyeceğiz.

TvWeb’in haberine göre “Aquarius”, 13 bölüm olarak planlanan bir dizi. Duchovny’nin canlandıracağı karakter 1960′ların sonunda ortaya çıkan Charles Manson tarikatının izini sürmesini konu alacak. Eğer dizi tutarsa ilerleyen sezonlarında Tate-Labianca cinayetlerine de yer verilecek. Senaryosunu John McNamara‘nın kaleme aldığı Aquarius’da; Duchovy, aynı zamanda Yönetici Yapımcı olarak da görev alacak.