Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun rol aldığı "Delibal", Colin Farrell'in başrolünde oynadığı "The Lobster" ve Türk-Japon ortak yapımı "Ertuğrul 1890" haftanın en iddialı filmleri...

Sinemalarda bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Delibal



Ali Bilgin'nin yönettiği filmin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Leyla

Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal ile Mustafa Avkiran var.



Senaryosu Yıldırım Türker'e ait olan film, aynı üniversitede okuyan

Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı "Barış" ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun canlandırdığı

"Füsun" karakteri arasındaki masalsı aşk hikayesini anlatıyor.

Flmin konusu şöyle; mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış hayatın tadını çıkarmaktan keyif alan birisidir. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır. Aşkı ona tattıran bu kız kimdir? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmak ister ve ulaşır da… Füsun’u bulmak, ulaşmak tamamdır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan başka şey olmayan Füsun’u bir de aşka ikna etmek lazımdır. Yakışıklı, akıllı ve içten olan Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar...



Ertuğrul 1890



Japon Yönetmen Mitsutoshi Tanaka imzası taşıyan, Japonya ile

Türkiye'nin ilk ortak sinema filmi "Ertuğrul 1890" Türk izleyicisi ile

buluşuyor. Japonya'da 5 Aralık'ta vizyona giren film, 1890'da Japon karasularında

batan Osmanlı firkateyni Ertuğrul'un hazin hikayesi ile 1985'te 215 Japon

vatandaşının Turgut Özal'ın talimatıyla THY tarafından İran-Irak savaşından

kurtarılmasını kurgusal bir senaryoyla aktarıyor.



Filmin oyuncu kadrosunda Kenan Ece, Alican Yücesoy, Uğur Polat, Mehmet

Özgür, Tamer Levent, Melis Babadağ, Murat Serezli, Deniz Oral, Hakkı Haluk

Cömert, Cem Cücenoğlu, Erkan Pekbay, Mert Aygün, Alper Düzen ile Japon

sinemasının tanınmış oyuncularından Seiyo Uchino ve Shioli Kutsuna ile Naoto

Takenaka, Yui Natsukawa, Toshiyuki Nagashima, Takashi Sasano ve Yukiyoshi Ozawa yer alıyor.



Yapımcılığını Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Japonya

tarafında ise Ertugrul Film Partners yapım ortağı grubunun üstlendiği filmin

uygulayıcı yapımcılığını Japonya'da TOEI şirketi, Türkiye'de Böcek Yapım yaptı.



The Lobster



Yunan asıllı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yönettiği filmin

başrolerinde Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden ile Olivia Colman gibi

isimler yer alıyor.



Çok da uzak olmayan bir gelecekten ilginç bir distopya öyküsü anlatan

filmin konusu şöyle: "Karısı tarafından terk edilen David, kendisi gibi bekar insanların eş bulmak üzere yerleştiği bir otelde kalmaya başlar. Ruh eşini bulması için 45 günü vardır ve eğer bunu başaramazsa seçeceği bir hayvana dönüştürülecektir. Otelin absürt kuralları, aynı kaderi paylaştığı insanların halleri ve ceza olarak sürüleceği ormandaki asilerin korkusu bir araya gelince çaresiz kalan David, derin bir çıkmaza girer."



Saklı



Selim Evci'nin yazıp yönettiği üçüncü uzun metrajlı filmi "Saklı"nın

başrollerinde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Settar Tanrıöğen ve Pelin Akil rol alıyor.

Dram türündeki film, iki ailenin birbirleriyle kesişen saklı hayatlarını konu alırken, aynı zamanda insanın kendi içindeki saklı duygularına da işaret ediyor.



Kar Korsanları



Faruk Hacıhafızoğlu'nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı, Taha Tegin Özdemir, Yakup Özgür Kurtaal, Ömer Uluç ile İsa Mastar'ın

rol aldığı film, 3 küçük çocuğun askeri darbenin gölgesinde, evlerini ısıtmak için başladıkları masum mücadelenin hayatlarındaki sorumluluk ve gerçeklerle yüzleştikleri bir dönüm noktasına gelmesini anlatıyor.



Point Break



Edgar Ramirez, Luke Bracey, Teresa Palmer ile Delroy Lindon ve Numan

Acar'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Ericson Core var. Keanu Reeves ile Patrick Swayze'in 91 yılında çevirdikleri ve o dönem oldukça başarılı bulunup unutulmaz aksiyon sahneleriyle adından söz ettiren orjinal Point Break'in 2015 yapımı yeniden çevriminde, yine heyecanlı atlayışların ve kovalamacaların bol olduğu bir aksiyo n izleyiciye sunuluyor.



Son Efsane



Stephen Frears imzalı filmde Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet ile Dustin Hoffman rol alıyor.



Biyografi türündeki film, üst üste 7 kez kazandığı Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğuyla dünyaca ünlü bir efsaneye dönüşen ve yıllar sonra doping

kullandığını itiraf eden Lance Armstrong'un skandallarla dolu gerçek öyküsünü

anlatıyor. Son yılların en popüler figürlerinden biri olan Lance Armstrong'un

şöhret basamaklarındaki yükselişini ve düşüşünü anlatan filmin senaryosu John

Hodge'a ait.



Barcelona'da Bir Yılbaşı Gecesi



Vicky Luengo, Aina Clotet, Alex Maruny ile Alexandra Jimenez'in

oynadığı filmin yönetmenliğini Dani de la Orden üstlendi. "Barselona Geceleri" serisinin ikinci filmi "Barselona'da Bir Yılbaşı Gecesi"nde birbirinden farklı aşk hikayelerine şahitlik eden Barselona sokaklarının renkliliği beyazperdeye yansıtılıyor.



Buz ve Gökyüzü



Oscar ödüllü yönetmen Luc Jacquet, "İmparator'un Yolculuğu"ndan

sonraki yeni filmi "Buz ve Gökyüzü" ile izleyi Antarktika'ya götürüyor.



"Üzerinde yaşadığımız gezegenin onbinlerce yıllık tarihinin

buzullarda, donmuş halde bizi beklediğini söylesek ne derdiniz?" sorusu ile yola

çıkan yönetmen, buzul bilimci Claude Lorius'un buzullarla ilgili 1957'de başlayan

araştırma serüvenini sinema severlerin beğenisine sunuyor.

