“Eğer iyiler, kötüler kadar cesur olursa, bu dünya o zaman değişir…” diyen “Deliormanlı” filmi bir boksörün yaşadığı inişli çıkışlı hayatı anlatıyor.

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona giriyor. İşte bu hafta vizyona güren haftanın en yeni filmleri...

Deliormanlı

Murat Şeker'in yönettiği, başrollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Gürkan Uygun’un oynadığı, Danny Williams, Ünal Silver, Altan Gördüm, Sema Poyraz, Derya Şensoy, Murat Akkayunlu ve Murat Serezli gibi isimlerin de rol aldığı "Deliormanlı" izleyici ile buluşuyor. Filmde 2004 yılında Mike Tyson'ı 4. roundda nakavt ederek dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü boksör Danny Williams, Sarp Levendoğlu ile ringde karşı karşıya gelecek. Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken filmde, Danny Williams "Tommy Dixon" isimli bir boksörü canlandırırken, Sarp Levendoğlu Avrupa Şampiyonu "Deliormanlı" lakaplı "Savaş Türkyılmaz" karakterini canlandırıyor.

Filmin konusu şöyle; Savaş Türkyılmaz, “Deliormanlı” lakaplı, Avrupa şampiyonu milli bir boksördür. Karısı öldükten sonra ringleri bırakan Deliormanlı, ortadan kaybolur. Annesinin tedavi masraflarını karşılamak için ringlere geri dönme kararı alan Deliormanlı’nın yolu, kendisiyle röportaj yapmak isteyen ünlü televizyoncu Hülya Yiğit ile kesişir. Büyük final maçına hazırlanan Deliormanlı ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır. Ayrı amaçlar için aynı yola çıkan ikiliyi, aksiyon, dram ve aşk dolu bir macera bekliyordur.

Yitik Kuşlar

Senaristliğini ve yönetmenliğini Aren Perdeci ve Ela Alyamaç'ın yaptığı filmin başrollerinde Dila Uluca, Hegos Agopyan, Takuhi Bahar, Ahmet Uz, Arto Arsenyan, Sarkis Acemoğlu ve Kirkor Dinçkayıkçı gibi isimler var. 1915 yılında, Anadolu'da bir Ermeni köyünde geçen ve Ermeni olaylarına anlatan Türkiye'de çekilmiş ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyan yapım, iki kardeşin ailelerini bulmaya çalıştıkları zorlu mücadeleyi anlatıyor.

Somuncu Baba: Aşkın Sırrı

Başrollerinde Furkan Palalı, Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Saruhan Hünel, Tuvana Türkay, Emin Olcay ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmeni Kürşat Kızbaz. Tarihi dram türündeki filmde, genç bir dervişin ilahi aşkı arayışı ve bu uğurdaki zorlu mücadelesi, epik bir dil ve anlatım ile sevda, ayrılık, sabır ve tevazu gibi temalar üzerinden işleniyor. Film aynı zamanda Somuncu Baba'nın aşkı arama yolunda Hicaz'dan Şam'a ve Bursa'dan Aksaray'a uzanan hikayesiyle bir yol filmi olma özelliği de taşıyor.

Kartal Eddie

Gerçek olaylardan esinlenilen "Kartal Eddie", kendine inanmayı hiç bırakmayan, cesur ve sıra dışı kayakla atlama sporcusu Michael Eddie Edwards'ın hikayesini konu alıyor. Dexter Fletcher'in yönettiği filmin başrollerinde Taron Egerton ve Hugh Jackman var.

Cloverfield Yolu No: 10

Filmde, başrol oyuncusu Mary Elizabeth Winstead'a John Goodman ve John Gallagher Jr. eşlik ediyor. Yönetmenliğini Dan Trachtenberg'ın yaptığı filmin konusu şöyle: "Genç bir kadın olan Michelle (Mary Elizabeth Winstead), geçirdiği trafik kazasının ardından kendini bir yeraltı sığınağında kapalı bulur. Sığınağın sahibi olan Howard (John Goodman), dünyada büyük bir kimyasal saldırı yaşandığını ve sığınağın dışında yaşamanın artık imkansız olduğunu anlatır. Ancak Michelle ne pahasına olursa olsun oradan kaçmak ve durumu kendi gözleriyle görmek için elinden geleni yapacaktır."

Bir Dilim Aşk

Aimee Teegarden ve Krysta Rodriguez'in başrolleri paylaştığı romantik komedi türündeki filmin yönetmeni Gustavo Ron. Film, anne ve babalarını aynı trafik kazasında yitiren ve kendilerini büyüten halalarının da vefat etmesiyle halalarından kalan ünlü pastaneye bakan iki kuzenin, kendi iç çatışmalarını, pastaneyi kaybetmemek için verdikleri mücadeleyi ve peşlerinden koşan iki erkeğin ilgisine yavaş yavaş karşılık vermeye başlamalarını anlatıyor.

Suikastçı

Chen Chang, Qi Shu, Yun Zhou ile Satoshi Tsumabuki'in oynadığı filmin yönetmenliğini geçen yıl Cannes'da "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan Hou Hsiao Hsien yapıyor. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Çin İmparatorluğu'nun iktidar kavgaları yaşadığı 9. yüzyılda muhalefetin önde gelen generallerinden birinin 10 yaşındaki kızı Nie Yinniang, bir rahibe tarafından kaçırılır ve mutlak itaatle gerçek bir ölüm makinesi olarak yetiştirilir. Aldığı görevlerin birinde kurbanına gösterdiği şefkat belirtisi, işi başaramamasına yol açar ve rahibe onu cezalandırmak için ona çok zor bir görev verir. Yeni görevi doğduğu topraklardaki Kuzey Çin bölgesinde ordu komutanı olan kuzeni ve beşik kertmesi Tian Ji'an'ı öldürmek olan Yinniang, sevdiği adamı öldürmek ve kölesi olduğu rahibeye isyan etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır."

Savva Küçük Savaşçı

Max Fadeev'in yönettiği animasyon filmin orijinal seslendirmeleri Milla Jovovich, Sharon Stone, Joe Pesci ile Whoopi Goldberg'a ait. Türkçe seslendirmelerini Atilla Şendil, Erdem Çalışkan, Bedia Ener, Yeşim Kopan ve Fatih Özacun'un yaptığı Rus yapımı film, küçük bir köyde yaşayan 10 yaşındaki bir erkek çocuğun hikayesini anlatıyor.