“Delisin Delisin!”, 24 Ekim’de vizyonda

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Yönetmenliğini Tolga Baş’ın üstlendiği ve akıl hastanesinden kaçan 3 arkadaşın başından geçen komik olayları anlatan “Delisin Delisin!” 24 Ekim’de vizyona giriyor.

“Koğuş Akademisi” filmi sonrası yeni komedi filmi “Delisin Delisin!” için kamera arkasına geçen yönetmen Tolga Baş, bu filminde de Türk sinemasının komedi dalında en çok izlenen oyuncularını biraraya getirdi. Filmde Çetin Altay, Turgut Tunçalp, Ender Gülçiçek, Ferzan Hekimoğlu, Arzu Yanardağ, Pascal Nouma ve Ufuk Karaali’nin yanı sıra sürpriz konuk oyuncular da rol alıyor.Çekimlerinin büyük Bölümü Ayvalık’ta gerçekleştirilen filmde aynı hastanede tedavi gören Sadri, Rami ve Fırat’ın şizofreni teşhisiyle hastaneye sonradan gelen Arhan tarafından hastaneden kaçmaya teşvik edilmeleriyle çıktıkları eğlenceli yolculuğun hikayesi anlatılıyor. Film, 24 Ekim’de vizyona girecek.