Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'lu Bahar dizisi geliyor! Dizi ekibi sete çıktı
MF Yapım’ın Show TV için çektiği “Bahardan Önce” dizisinin adı “Bahar” oldu. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u buluşturan “Bahar" adlı dizi geçtiğimiz gün sete çıktı.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı “Bahar’’ dizisi Show TV ekranlarında yakında izleyicisiyle buluşacak.
Bahar dizisi konusu
Bahar dizisi konusu şöyle:
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.
Bahar dizisi oyuncuları
Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Füsun Demirel isimler yer alıyor.