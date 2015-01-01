2015 Berlin Film Festivali En İyi Film, Ekümenik Jüri Özel Ödüllü “Fuocoammare” / “Fire at Sea” / “Denizdeki Ateş” 8 Temmuz’da sinemalarda!

"Çevreyolu" belgeseli ile 2013 yılında Altın Aslan kazanan Gianfranco Rosi, Berlin'den Altın Ayı ödülü ile dönen yeni belgeseli Denizdeki Ateş'te günümüzün en acil ve en önemli toplumsal sorununa değiniyor. Film, özellikle Kuzey Afrikalı mültecilerin Avrupa'ya giriş noktası olan, İtalyan adası Lampedusa'da geçiyor. Rosi, adanın çeşitli sakinlerinin hayatını takip ediyor; bir balıkçı ailesi, bir radyo DJ'i, adada göçmenlerle ilgilenen tek doktor ve büyükannesi ve amcası ile yaşayan 12 yaşındaki Samuele... Bir anlamda filmin yıldızı olan Samuelenin göz hastalığı, sapanla oynadığı oyunlar, hatta onunla ilgili hemen her şey Avrupa'nın göçmen sorununa yaklaşımıyla ilgili bir metafora dönüşüyor.





Bu yılın tartışmasız en iyi belgeseli, bize göçmen sorununu aşina olduğumuz konforlu bakış açısının dışından, başka bir pencereden anlatıyor. Mülteci meselesine hiç olmadığı kadar yakından ve güçlü bir bakış.