Derya Durmaz'a davet

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Oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, 7-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Toronto Film Festivali kapsamında organize edilen TIFF Talent Lab’e (Toronto Uluslararası Film Festivali Yetenek Laboratuvarı) davet edildi.

Dünya çapında başvuranlar arasından seçilen 20 “Geleceğin Umut Vaat Eden Sinemacısı”nın kabul edildiği laboratuvar, uluslararası çapta kariyer ve ün sahibi sinema sektörü temsilcileri önderliğinde katılımcıların hem yaratıcı, hem de ticari başarı sağlayacak ürün üretebilmesini desteklemeyi ve kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Derya Durmaz, bu sene usta yönetmen Wim Wenders başkanlığında gerçekleştirilecek, TIFF Talent Lab‘e festival tarihinde Türkiye’den davet edilen ilk sinemacı oldu. Durmaz laboratuvar katılımının yanı sıra, festivalin endüstri buluşmaları kapsamında, üzerinde çalıştığı ilk uzun metraj projesi Amerika Otobüsü’nü de potansiyel ortak yapımcı ve dağıtım temsilcilerinin dikkatine sunulacak. 20 katılımcının 10’unun Kanada vatandaşları arasından seçildiği TIFF Talent Lab’de, sinema endüstrisinin giderek daha uluslararası bir yapıya büründüğünü göz önünde bulundurarak, diğer 10 katılımcı da yakın zamanda dikkate değer çıkış yapmış olan, uluslararası yeni yetenekler arasından seçiliyor.