Dexter'in yıldızı Gotham kadrosunda!

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Oyuncu, Gotham şehrindeki en azılı gangstere hayat verecek.

DC Comics’in ünlü kahramanı Batman’in şehri olarak bildiğimiz Gotham’ın, Batman'den öncesini anlatacak Gotham dizisi, Batman, Penguen, Kedi Kadın, Bilmececi, Zehirli Sarmaşık ve birçok iyi ve kötü karakterlerin geçmişine ışık tutacak.



Dizinin başlamasına az bir zaman kala, Dexter dizisinden tanıdığımız Miami Metro Polis Departmanı'nda görev yapan dedektif Angel Batista- gerçek adıyla David Zayas- Gotham şehrine dahil oldu. Zayas, dizide DC Comics karakteri azılı gangster Sal Maroni'ye hayat verecek ve diğer bir kötü adam olan Carmine Falcone (John Doman) ile şehrin kontrolünü ele geçirme hususunda karşı karşıya gelecekler.



Gotham, 22 Eylül Pazartesi günü Fox ekranlarında prömiyerini gerçekleştirecek.