Dudak uçuklatan ücreti reddetti

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Muhteşem Yüzyıl'daki performansından sonra Dizilerin aranan oyuncusu Halit Ergenç'e yeni sezon için 20'den fazla teklif geldiği öğrenildi.

Son 3 sezondur 'Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde oynayan ve Kanuni Sultan Süleyman rolündeki başarısıyla ülke dışında da büyük beğeni toplayan Halit Ergenç’e yeni sezon için 20'den fazla teklif geldiği belirtiliyor.



Ünlü oyuncuya ‘dudak uçuklatan’ yüksek ücretler de önerilmiş. Yapımcıların, Muhteşem Yüzyıl’dan bölüm başına 60 bin TL kazanan Halit Ergenç’e bölüm başına 80 bin TL önerdiği, ancak sanatçının bu teklifleri kabul etmediği belirtiliyor.



Ünlü sanatçının çok yoğun geçen 3 sezondan sonra dinlenmek istediği bunun yanı sıra Kanuni karakterini de izleyiciye unutturmak istediği gelen haberler arasında. Dizi tekliflerini kabul etmeyen Halit Ergenç’in sinema teklifine ise sıcak baktığı ifade edildi.