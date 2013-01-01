Gösterime girdiği yıl izlenme rekorları kıran 'Düğün Dernek' filminin ikincisinin çekimleri Sivas'ta başladı.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir, baş rollerini Ahmet Kural ve Murat Cimcir ve Rasim Öztekin'in üstlendiği, 2013 yılında gösterime giren ve ilk 3 gün içinde 572 bin 838 kişi tarafından seyredilen, toplam 7 milyona yakın izleyici sayısı ile gişe rekoru kıran 'Düğün Dernek' filminin devamı olan 'Düğün Dernek 2- Sünnet'in çekimlerine Sivas'ta başlandı.Kentte belirlenen mekanlarda dizinin çekimlerine başlandı. Sivas'ta başlayan çekimlerin İstanbul'a kadar uzanacağı belirtilirken filmde Emel Sayın'ın da rol alacağı bildirildi. Daha önce imece usulü yapılan bir Sivas düğününün hikayesinin anlatıldığı filmde bu kez sünnet düğününde yaşanan maceralar perdeye yansıtılacak.Sivas'ta kent meydanında çekimleri devam eden sinema filminin setini Vali Alim Barut da ziyaret etti. Oyunculardan Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin ile bir süre sohbet eden Vali Barut, filmle ilgili bilgiler alarak ekibe çalışmalarında başarı diledi. (DHA)İlk filmden fotoğraflar için galerimizi ziyaret edebilirsiniz.