Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu'nun oynadığı "Dünyanın En Güzel Kokusu" ile Meriç Aral ve Derya Şensoy'un başrollerinde olduğu "Hesapta Aşk" haftanın en iddialı yapımları...

Sinemalarda bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona giriyor.

"Dünyanın En Güzel Kokusu"

Arkadaşlığın aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini sorgulayan ve sorduğu tüm soruların cevabını, yine kendi hikayesi içinde veren film; sıcacık hikayesi ile izleyenlere iyi gelecek… “Dünyanın En Güzel Kokusu”; arkadaşlıkla başlayıp, çocuk özlemiyle aşkın bambaşka bir haline dönüşen romantik, eğlenceli, dramatik ve günümüzden bir hikaye…

“Bu Kadar Kadın Neden Peşinde Dolanıyordu Onu Buldum; Kokun Güzel”

Aşkın, flörtün, evliliğin tükendiğinde, yeni bir ilişki şekli bulunması gerektiğine inanan, ilişkiye doymuş şarkı sözü yazarı bir adam ve o adamın en iyi arkadaşı, zor zamanlarında hep yanında olan bir kadın… “Dünyanın En Güzel Kokusu”; aşkın bazen, fark edemeyeceğimiz kadar yakınımızda olduğunu anlatırken, arka planında günümüz ilişkilerine eleştirel, mizahi, dramatik bir bakış sunuyor.

Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği, başrollerini Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı “Dünyanın En Güzel Kokusu”nda aynı zamanda; Burak Altay, Esra Ruşan, Nezih Tuncay, Feriha Eyüpoğlu, Açelya Akkoyun gibi güçlü oyuncular rol alıyor. Sevilen ve başarılı müzisyen Mert Tünay’ın müziklerine imza attığı filmin süpervizörlüğünü ise Ömer Faruk Sorak üstleniyor.

"Hesapta Aşk"

Hayatlarını sosyal medya çılgınlığı etrafında geçiren gençlerin hikayesini konu alan filmin başrollerinde Meriç Aral, Derya Şensoy, Kutay Kalabalık, Burak Tozkoparan ve Fırat Altunmeşe yer alıyor.

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın yaptığı film, sosyal medyada tanıştığı sevgilisini görmek için annesinden habersiz Ankara'dan İstanbul'a gitmeyi planlayan Ezgi (Meriç Aral) ve en yakın arkadaşı Didem'in (Derya Şensoy) başından geçenleri anlatıyor.

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"Sessiz Çığlık"

Joachim Trier'in yönettiği ve Gabriel Byrne, Isabelle Huppert, Jesse Eisenberg ile Devin Druid'in oynadığı "Sessiz Çığlık" izleyici ile buluşuyor.

Filmin konusu şöyle; Fotoğrafçı Isabelle Reed'in ölümünün üçüncü yılında anısına düzenlenen fotoğraf sergisi, ailenin büyük oğlu Jonah'ın ailesinin yanına dönmesini sağlar. Jonah günlerini görüşmekten kaçındığı babası Gene ve yıllardır görmediği kardeşi Condrad ile geçirmek zorunda kalır. Gene, iki oğlunu aynı çatı altında bir araya getirerek aralarındaki ilişkiyi kuvvetlendirmeye, farklı sebeplerden kendisinden hoşlanmayan oğullarıyla ili��kilerini düzeltmeye çalışır.

"Aşkın Seçimi"

Teresa Palmer, Benjamin Walker, Maggie Grace ve Tom Wilkonson gibi oyuncuların yer aldığı filmin yönetmeni Ross Katz.

Bir edebiyat yıldızı olan Nicholas Sparks'ın duygusal ve ilham kaynağı romanından uyarlanan film, aşkın gücünü, genç bir çiftin zorlu ilk karşılaşmalarından başlayarak her ikisinin de asla tahmin edemeyecekleri kaderin bir cilvesiyle sınanacakları yaşam boyu romantizmini gözler önüne seriyor.



"Deadpool"

Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein ile Gina Carano'in oynadığı filmin yönetmeni Tim Miller. Macera türündeki film, yeni yetenekleri ile donanmış ve karmaşık bir mizah anlayışına sahip olan "Deadpool"un, hayatını sona erdirmeyi amaçlayan adamla mücadelesini anlatıyor.

"Danimarkalı Kız"

David Ebershoff'un aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmeni "Sefiller" ve "Zoraki Kral" filmleriyle tanınan Oscar ödüllü Tom Hooper.

Filmin başrollerinde Oscar'a "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilen Eddie Redmayne ile "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday olan Alicia Vikander var. Lili Elbe ve Gerda Wegener'in yaşamlarından esinlenen film, bu iki kişinin sıra dışı evliliklerini anlatıyor.

"Mel-Un"

Mustafa Kara ile İsmail Gürbüz'ün yönettiği filmde Zehra Özarslan Çelen, Ayşen Kurç, Fevzi Altunbulak, Harun Kızılaslan ve Hülya Kocabıçak gibi isimler rol aldı. Gerilim türündeki film, içine cin giren genç bir kızın yaşadığı psişik ruh halinin şeytani güçler tarafından yönetilmesini konu alıyor.