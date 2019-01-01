Eğer Yaşarsam 19 Eylül'de sinemalarda

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Gayle Forman’ın en çok satan romanı, New Line Cinema ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures draması “If I Stay/Eğer Yaşarsam” ile beyaz perdeye taşınıyor

Filmin başrollerini Chloë Grace Moretz, Mireille Enos, Joshua Leonard, Jamie Blackley ve Stacy Keach paylaşıyor.

İşte konusu... Mia Hall (Moretz) hayatında karşı karşıya kalacağı en zor kararın Juillard’da müzik hayallerinin peşinden gitmek ile hayatının aşkı Adam’la (Blackley) beraber olmak için farklı bir yol izlemek arasında olacağını sanıyordur. Fakat tasasız bir aile gezintisi olması gereken araba yolculuğu bir anda her şeyi değiştirir; şimdi Mia’nın hayatı pamuk ipliğine bağlıdır. Pek çok şeyin açıklığa kavuştuğu bir gün boyunca ölüm ile yaşam arasında sıkışıp kalan genç kızın vermesi gereken tek bir karar kalmıştır; ve bu karar yalnızca geleceğini değil, nihai yazgısını da belirleyecektir.



Bazen siz seçimler yaparsınız, bazen seçimler sizi bulur. İçine kapanık lise öğrencisi viyolonselci Mia için, bu bir anda olur. Karlı bir havada araba gezisi, korkunç bir kaza; ve Mia sadece kendisinin yapabileceği bir seçimle karşı karşıya kalır; o günü Mia’nın belirleyici günü kılacak bir seçim!

