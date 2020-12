Elele dergisi Aralık ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

9 KERE LEYLA

NETFLIX



Bir evlilik, iki aşk, üç bela ve Dokuz Kere Leyla. Adem, metresi Nergis ve eşi Leyla’nın aşk üçgenine hoş geldiniz. Eşinden ayrılmanın çaresini doğal yollarla gerçekleşecek bir ölüme bağlayan Adem, aşk trafiğinde sıkışıp kalacak.



PIECES OF A WOMAN





NETFLIX



Ebeveynliğe adım atacak Martha ve Sean’in hayatı, planladıkları doğumun bir trajediye dönüşmesinin ardından geri dönülmez bir şekilde değişecek. Martha’nın sarsıcı, kişisel ve olağanüstü hikayesini şimdiden favorilerinize ekleyin.



AZİZLER





NETFLIX



Gençlik yıllarının sonundaki Aziz, kurduğu hayallerinden çok uzakta süren hayatından hiç memnun değil. En çaresiz anında karşısına çıkan fırsatla değişen hayatıysa bir yalan üzerine kurulacaktır. Aziz’e bu tehlikeli yolda eşlik etmeye ne dersiniz?



INDUSTRY





BEIN CONNECT



Uluslarası bir yatırım bankasında kalıcı bir pozisyon elde etmeye kararlı bir grup yeni mezunun yaşantısına dikkat kesiliyoruz! Hiyerarşinin kanun kabul edildiği finans dünyasını, New Yorklu bir kadının gözünden izliyoruz.



BOOM BY İBRAHİM SELİM





BLUTV



İbrahim Selim, her bölümünde yeni ve güncel konuları sürpriz konuklarıyla masaya yatırıyor. Haftanın gündemine dair soruların cevaplanacağı, deneyimlerin paylaşılacağı ve bir rap savaşına ev sahipliği yapacak programı listenize eklemeyi unutmayın. BOOM!



İYİ AİLE BABASI





KANAL D



Mehmet Ali Pamuk, üç çocuk babası, idealist bir hekim. Aslı ise üniversitede tanıştığı ve sonunda evlenebildiği biricik eşi… Fakat bu aşkın ve evliliğin pek de sürpriz olmayan konukları var: Mehmet Ali’nin anne ve babası. Pamuk ailesinin aynı apartmanda, bir arada ve kayınvalide baskısıyla dolu eğlenceli hikayesi için saatlerinizi ayarlayın. İyi seyirler!