Gezegeni yok etmeye hazırlanan bir kuyruklu yıldız var…

Dünyayı uyarmak için dev bir medya turuna çıkan kıdemsiz iki astronot ise tek umudumuz. Vice ve The Big Short gibi iddialı yapımlardan da tanıdığımız Adam McKay, olağanüstü bir kadro ve iki astronot ile insanlığı uyarmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl izleyiciyle buluşmasını beklediğimiz Don’t Look Up’ın kadrosunda; Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Rob Morgan, Ariana Grande, Himesh Patel, Matthew Perry ve Kid Cudi bulunuyor. Böylesine bir kadro için sizce de erken rezervasyon şart değil mi? Gözümüz yolda, kulağımız seste bekliyoruz!

