2016 yılından beri platformun en popüler dizilerdinden biri olan The Crown, kraliyet ailesinin müdahalesine maruz kaldı ve rest çekti.

Daha önce birçok kez İngiliz Kraliyet ailesinin kendi hayatları hakkında çekilen bu diziyi izleyip izlenmediğine dair tahminler yapılmıştı. Hatta Prens Edward'ın ısrarıyla Kraliçe Elizabeth'in ilk sezonu izlediğini öğrenmiştik. Her ne kadar olayları fazla dramatize bulmuş ve Prens Philip'e kesinlikle haksızlık edildiğini düşünse de Kraliçe'nin ilk iki sezondan genel olarak memnun kaldığını söyleyebilirdik. Ancak son sezonda diziye şu an hala göz önünde olan diğer karakterlerin gençlikleri ve ortak hafızamızdaki trajik olayların etkisiyle, Kraliyet dizinin kurgu olduğunu hatırlatma ihtiyacı hissetti. Çünkü Prenses Diana'nın aileye dahil olmasını anlatan süreç, şu an evli olan Prens Charles ve Camilla Parker Bowles'u muhteşem bir şekilde anlatmıyor.

Kraliyet ailesinin sözcüsünden yapılan açıklamayla tüm gözler Netflix’e çevrilmişti. Kraliyet, 25 – 30 yıl önce yaşanmış olayların şimdi yaşayanların duygularını önemsemeden kurgulandığını ve bunun doğru olmadığını açıklamıştı. Yani Prens Charles ve Camilla Parker Bowles’un içinde kaldığı durumun ne kadar hassas olduğunu belirtme ihtiyacı duymuşlardı.





Dizinin ilk gösteriminden beri yaratıcıları, gerçek olaylardan ilham alarak kurgu bir dizi yarattıklarını söyledikleri için Netflix yaptığı son açıklamayla dizinin başında olayların kurgu olduğunu belirten bir açıklama koymayacaklarını belirtti. Kullanıcıların olayların kurgu olduğunu anlayacaklarına güveninin tam olduğunu söyleyen Netflix, “böyle bir uyarı eklemenin gereksiz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.