İngiliz Kraliyet Ailesi’nin hayatına ışık tutan Netflix yapımı The Crown, dördüncü sezonuyla bu ay ekranlarımızda olacak.

Kraliçe Elizabeth, Margaret Thatcher, Prens Charles ve diğerlerini gölgede bırakacak tek bir isim için geri sayıma başlıyoruz. Lady Diana Spencer çalkantılı hayatı, büyük aşkı ve ikonik görünümüyle yeniden bizi kendine hayran bırakacak. Prensese hayat veren genç oyuncu Emma Corrin ise aslını aratmayacak bir görünüm ve performansla bizi geçmiş yıllara götürerek kesinlikle saygıyı hak ediyor. Emma Corrin’in Lady Diana rolüyle modern peri masalına, kraliyet ailesine ve bir efsanenin doğuşuna davetlisiniz. Prenses, yüksek müsaadenizle bu ay yeniden buluşmak için hazır bekliyoruz.

