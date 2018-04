Emma Stone ve Colin Firth afişe oldu!

Woody Allen'ın son filmi Magic In The Moonlight filminden ilk afiş yayınlandı

Her yıla lezzetli bir film sıkıştırmayı başaran Woody Allen'ın merakla beklenen son filmi Magic In The Moonlight'ın posteri görücüye çıktı!



İngiliz kökenli Stanley'ın, psişik güçlere sahip olduğu iddia edilen Sophie'ye yaklaşma sürecini anlatan film, sıradışı ve "fazlasıyla Allen tarzı" bir romantik komedi olma iddiası taşıyor! Woody Allen için yine daha önce çalışmadığı oyuncularla atıldığı yepyeni bir macera örneği olan filmin başrolleriniyse Emma Stone ve Colin Firth paylaşıyor. 20'li yılların Fransa'sında geçen film, sinemaseverleri nostaljik bir aşk serüvenine davet ediyor!



Magic In The Moonlight, ülkemizde 26 Eylül tarihinde sinemaseverler ile buluşacak!