Emmy’den davet var!

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Uluslararası Emmy Televizyon Ödülleri komitesi, “20 Dakika” ve “Karadayı” dizilerinin başrol oyuncularına ödül töreni için davet mektubu gönderdi.

ABD dışında yayınlanan televizyon projelerine verilen Uluslararası Emmy Televizyon Ödülleri, bu yıl 42’nci kez sahiplerini buluyor.

Geçen yıl yarışmada jüri üyeliği yapan Kerem Çatay’ın şirketi Ay Yapım, dünyanın dört bir yanından televizyon dizisi ve programların yarıştığı organizasyona bu yıl “20 Dakika” ve “Karadayı” dizileriyle başvurdu. Tören komitesi, her iki diziyi de ‘en iyi dizi’ kategorisinde ‘aday adayı’ olması için değerlendirmeye aldı. “20 Dakika”nın başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum ile “Karadayı”nın yıldızları Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu da ‘en iyi kadın/erkek oyuncu’ kategorilerinde değerlendirmeye alındı. Komite, dört oyuncuya da birer davet mektubu göndererek ‘aday adayı olmaları halinde’ New York’ta düzenlenecek ödül törenine katılmalarını istedi. Uluslararası Emmy Televizyon Ödülleri’nin adayları, kasım başında açıklanacak. Ödüller ise 24 Kasım’da TV dünyasının Oscar’ı sayılan Emmy Ödülleri’nin verildiği törende sahiplerine takdim edilecek. Davet mektubunun kendisini heyecanlandırdığını söyleyen İlker Aksum, “Emmy gibi büyük bir organizasyonda aday adayı olmak bile çok gurur verici. Seçildiğim takdirde ödül törenine gideceğim. İnşallah ödüle de ulaşırım, bu Türkiye’de bir ilk olur” dedi.